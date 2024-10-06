إيران ترفع القيود على الرحلات الجوية

أعلنت السلطات الإيرانية مساء اليوم، رفع كل القيود على الرحلات الجوية، وعودة الملاحة إلى حركتها الطبيعية، بعد التأكد من توفر "الظروف الآمنة".

وأتى القرار بعد ساعات من إعلان طهران إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح الغد، تحسباً لهجوم إسرائيلي وشيك على أهداف إيرانية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الأحد، إن حركة الطيران الداخلي إلى مطار مهر آباد وسط طهران عادت إلى حالتها الطبيعية وذلك بعد ساعات من إعلان حظر الطيران.

وقالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني: "بعد التأكد من ظروف الطيران الملائمة والآمنة من قبل منظمة الطيران المدني، تمت إزالة كافة القيود المعلنة والسماح لشركات الطيران بمزاولة عمليات الطيران".

وأكدت الوكالة، أنه "يمكن للمسافرين متابعة جدول رحلاتهم من شركة الطيران المعنية والتأكد من الرحلة قبل المغادرة إلى المطار".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو للتلفزيون الرسمي "بسبب القيود التشغيلية، سيتم إلغاء رحلات مطارات الدولة من الساعة 21:00 الليلة الأحد 6 أكتوبر حتى الساعة 6:00 صباح غد 7 أكتوبر".

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وأضاف يازرلو "كما سيتم الإعلان عن تغييرات الرحلات وكيفية استرداد تذاكر الطيران لاحقًا للذين قرروا إبطال تذاكر سفرهم".

وأتت هذه الخطوة من قبل السلطات الإيرانية تحسباً لهجوم وشيك قد تقوم به إسرائيل.

وقالت تقارير إسرائيلية إن اسرائيل وضعت الخطط والمواقع التي سوف تستهدفها داخل الأراضي الإيرانية رداً على هجوم شنه الحرس الثوري مساء الثلاثاء الماضي.