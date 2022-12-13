إصابة مسؤول إدارة الحكم الروسي لخيرسون في تفجير استهدف سيارته

أُصيب مسؤول في الإدارة التي عينتها روسيا لمنطقة خيرسون الأوكرانية الإثنين في تفجير استهدف سيارته و"حالته مستقرة"، على ما أفادت وكالات روسية.

وأعلن وزير الصحة الإقليمي فاديم إلمييف أنّ النائب الأول لحاكم هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا فيتالي بوليوك أُصيب بعد "انفجار سيارته، مشيراً إلى أنّ "حالته مستقرة والإصابة متوسطة الخطورة".

وكانت موسكو أعلنت ضمّ منطقة خيرسون نهاية أيلول/سبتمبر دون السيطرة عليها بالكامل.