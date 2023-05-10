باكستان.. القضاء يوجه لائحة اتهام لعمران خان

ذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية، أن محكمة وجهت اليوم الأربعاء، لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان، تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

تأتي لائحة الاتهام في أعقاب قرار صدر عن لجنة الانتخابات الباكستانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأدان خان ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة.

وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.

وألقت السلطات أمس الثلاثاء، القبض على خان لصلته بقضية فساد أخرى تتعلق بممتلكات.

وأشعل الإجراء الذي اتخذته هيئة مكافحة الفساد الباكستانية فتيل احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، وطالب إقليمان على الأقل الحكومة الاتحادية بنشر قوات لاستعادة النظام.