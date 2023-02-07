السويد: مستعدون لاستئناف المحادثات مع تركيا حال استعدادها

وقال إن "الشروط المسبقة لاستئناف المحادثات مناسبة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، في أيار/ مايو، من المفهوم أن تركيز أنقرة سيكون على السياسة الداخلية".

وتابع: "بمجرد أن يكونوا مستعدين (للمحادثات)، فنحن أيضًا مستعدون".

وعلقت تركيا المحادثات، الشهر الماضي، قائلة إن السويد "لم تفعل ما يكفي بعد الاحتجاجات التي خرجت في ستوكهولم، وكان من بينها احتجاج نظمه" السياسي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، الذي أحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، الشهر الماضي.

وتقدمت السويد وفنلندا، العام الماضي، بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي؛ بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا، لكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا، وتسعيان منذ ذلك الحين لكسب تأييدها.