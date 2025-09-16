مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية

قال الجيش الباكستاني إنه قتل 31 مسلحا من حركة طالبان الباكستانية في عمليتين منفصلتين قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة أعنف هجوم منذ أشهر.. مقتل 19 جنديا باكستانيا في كمائن بوزيرستان ودير

ويأتي ذلك بعد مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان الباكستانية في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وقال الجيش الباكستاني في بيان نشر مساء الاثنين إنه قتل خلال نهاية الأسبوع 31 من "الخوارج"، وهو المصطلح الذي اعتمدته السلطات أخيرا لوصف مقاتلي حركة طالبان الباكستانية.

واتهمت إسلام أباد الهند التي خاضت معها باكستان مواجهة استمرت أربعة أيام في مايو الماضي، بدعم المسلحين.

وتتبادل الهند وباكستان اللتان تملكان السلاح النووي، الاتهامات بدعم جماعات مسلحة تنشط على أراضي البلدين.

وجاء في بيان الجيش الباكستاني "تجري عمليات تطهير للقضاء على أي مسلحين آخرين ترعاهم الهند في المنطقة".

أخبار ذات علاقة "نحن من يقرر من يبقى".. باكستان ترد على طلب تعليق ترحيل الأفغان

ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول في صيف العام 2021، ازدادت وتيرة أعمال العنف المنسوبة إلى الجماعة الباكستانية في غرب البلاد.

وتتّهم إسلام أباد جارتها بعدم طرد المتمرّدين الذين يستخدمون أراضيها لشنّ هجمات على باكستان، وهو ما تنفيه أفغانستان.

ومنذ الأول من يناير، قُتل حوالي 460 شخصا، معظمهم من عناصر قوات الأمن، في أعمال عنف نفذتها جماعات مسلّحة تقاتل الدولة، سواء في بلوشستان أو في الولاية المجاورة خيبر بختونخوا.

وقُتل أكثر من 1600 شخص في هجمات في باكستان في العام 2024، السنة الأكثر دموية منذ نحو عقد وفقا لمركز الأبحاث والدراسات الأمنية، وهو مجموعة أبحاث مقرها إسلام أباد.