14 قتيلًا وجريحًا في قصف روسي على "كوستيانتينيفكا" الأوكرانية

قتل 6 مدنيين وأصيب 8 آخرون، في قصف روسي على بلدة "كوستيانتينيفكا" شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول أوكراني صباح اليوم الأحد.

وتبعد "كوستيانتينيفكا" 20 كيلومترًا إلى الغرب من باخموت التي تمثل بؤرة قتال منذ ما لا يقل عن ثمانية أشهر في ظل محاولة القوات الروسية الاستيلاء عليها.