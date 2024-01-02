الرئيس الصيني يتعهد بإعادة توحيد الصين وتايوان

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بإعادة توحيد بلاده وتايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من جديد.

ووفق موقع "أكسيوس" فإن "شي" قال في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن "إعادة التوحيد مع تايوان أمر لا مفر منه"؛ وهي لهجة أقوى من تلك التي استخدمها العام الماضي.

وأضاف أن "إعادة توحيد الوطن الأم هي حتمية تاريخية". في حين تمت ترجمة حديثه إلى اللغة الإنجليزية بشكل أبسط:" سوف يتم إعادة توحيد الصين بالتأكيد".

ولفت التقرير إلى أن المتمعن بين السطور يستطيع أن يقرأ إصرار الرئيس الصيني المتكرر على أن التوحيد أمر لا مفر منه، وبالقوة إذا لزم الأمر.

كما تأتي تعليقاته في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية الدائرة في تايوان، والتي تهيمن عليها بشكل كامل قضية العلاقات مع الصين.

وأشار "أكسيوس" إلى تحذير رئيسة تايوان المنتهية ولايتها تساي إنغ وين، والتي عززت العلاقات مع واشنطن وأثارت غضب بكين في بعض الأحيان، من تدخل الصين في الانتخابات المقررة في 13 يناير/ كانون الثاني الحالي في خطابها بمناسبة العام الجديد.

أما فيما يتعلق بمرشحي الرئاسة التايوانية، فيبدو أن احتمال فوز، لاي تشينج تي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم من شأنه أن يزيد من ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان؛ ولكنه سيثير لا محالة غضب الحكومة الصينية.

أما مرشح حزب الكومينتانغ المعارض، الذي استطاع تقريب الفجوة مع "لاي" بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فهو يدعو صراحة إلى الحوار مع بكين.

وأردف التقرير بأن إقدام الصين على غزو محتمل لتايوان من شأنه أن يفرض مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء تعهد الرئيس "بايدن" مرارًا وتكرارًا بالدفاع عن تايوان.