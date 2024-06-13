دول أوروبية تطالب بتقييد سفر الدبلوماسيين الروس

طالب وزراء خارجية ثماني دول في الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على سفر الدبلوماسيين الروس في منطقة "شنغن".

جاء ذلك في رسالة وجهها الوزراء الثمانية إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بحسب "فرانس برس".

واعتبر الوزراء أن حرية حركة حاملي جوازات سفر دبلوماسية روسية في منطقة شنغن دون تأشيرة تسهّل لهم "النشاطات الضارة"، على وقع مخاوف من أن تكون موسكو تكثّف جهودها لزرع الفتنة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافوا في الرسالة "نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحدّ من تحرّكات أعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية وأفراد أسرهم في أراضي البلد المعتمدين فيه".

والرسالة المؤرخة في 11 يونيو/ حزيران موقّعة من الوزراء التشيكي والدنماركي والهولندي والإستوني واللاتفي والليتواني والبولندي والروماني.

وأوضح الموقعون أن الإجراء المقترح "من شأنه تقليص المساحة العملياتية للعملاء الروس بشكل كبير".

وأشار الوزراء إلى أن "الاستخبارات والدعاية وحتى الإعداد لأعمال تخريبية تشكّل عبء العمل الرئيسي لعدد كبير من الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي".

وجاء في الرسالة "تنفّذ روسيا منذ سنوات عمليات واسعة النطاق في أوروبا تسبّبت في سقوط العديد من الضحايا وبأضرار مادية كبيرة".

ويطلب الوزراء من بوريل "أن يقدم مقترحًا لنص ملموس لتدابير تقييدية".

ومن أجل تهدئة المخاوف بشأن رد انتقامي محتمل من موسكو، يقول الوزراء إنّ الكلفة ستكون أقل بكثير من الضرر المحتمل أن يسببه الدبلوماسيون الروس في كل أنحاء أوروبا.