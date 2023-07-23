روسيا تنفي استهداف "كاتدرائية التجلي" في أوديسا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استهداف كاتدرائية التجلي خلال قصف لمدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود جنوب أوكرانيا.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الأهداف التي تعرضت للقصف الروسي كانت بعيدة جغرافيا عن موقع كاتدرائية التجلي.

وقالت إن "المعلومات التي نشرها نظام كييف بشأن استهداف الكاتدرائية باستخدام أسلحة عالية الدقة غير صحيحة".

وأضافت أن "جميع الأهداف التي كانت موضوعة للقصف في ليلة 23 تموز/يوليو كانت لمراكز يتم التحضير فيها لأعمال إرهابية ضد روسيا وكانت على مسافة آمنة من الكاتدرائية".

وأكدت الوزارة، أن القوات الروسية تحدد أهدافها على أساس معلومات استخبارية دقيقة يتم التحقق والتأكد منها من عدة مصادر وتستبعد أي أهداف مدنية، بالإضافة إلى استبعاد المواقع الثقافية والتاريخية.