رئيس الفلبين: لا نسعى لإثارة متاعب في بحر الصين الجنوبي
أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تسعى إلى إثارة متاعب في بحر الصين الجنوبي، لكنها ستواصل دفاعها بقوة عن أراضيها وحقوقها في الصيد.
وقال للصحفيين "ما سنفعله هو مواصلة الدفاع عن الفلبين والمنطقة البحرية للفلبين وحقوق صيادينا في صيد الأسماك من مناطق يصطادون فيها بالفعل منذ مئات السنين".
وأضاف "لهذا لا أفهم السبب وراء ذلك"، وذلك في إشارة إلى خلاف دائر مع الصين حول إتاحة الوصول إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها.
وكانت الفلبين قد اتهمت خفر السواحل الصيني بإقامة "حاجز عائم" في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، موضحة أنه "يمنع مواطنيها من دخول المنطقة وممارسة أنشطة الصيد فيها".
وبحسب بيان سابق نشره الناطق باسم خفر السواحل الفلبيني، جاي تاريلا، على "منصة X" قال فيه إن "خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية ينددان بشدة بإنشاء الصين للحاجز في جزء من منطقة سكاربورو شول".
وأضاف أن الحاجز الذي يمنع الصيادين من الوصول إلى المنطقة ذات المياه الضحلة يحرمهم من أنشطة الصيد وسبل المعيشة.