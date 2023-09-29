رئيس الفلبين: لا نسعى لإثارة متاعب في بحر الصين الجنوبي

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تسعى إلى إثارة متاعب في بحر الصين الجنوبي، لكنها ستواصل دفاعها بقوة عن أراضيها وحقوقها في الصيد.

وقال للصحفيين "ما سنفعله هو مواصلة الدفاع عن الفلبين والمنطقة البحرية للفلبين وحقوق صيادينا في صيد الأسماك من مناطق يصطادون فيها بالفعل منذ مئات السنين".

وأضاف "لهذا لا أفهم السبب وراء ذلك"، وذلك في إشارة إلى خلاف دائر مع الصين حول إتاحة الوصول إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها.