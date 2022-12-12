إسرائيل تكشف عن آخر برقية للجاسوس إيلي كوهين قبل اعتقاله في سوريا

كشفت إسرائيل، اليوم الاثنين، عن آخر برقية أرسلها الجاسوس إيلي كوهين، والذي تم القبض عليه في سوريا، وذلك بعد 57 عاماً من إرساله للبرقية التي تسببت باعتقاله من قبل أجهزة الأمن السورية.

جاء ذلك، خلال حفل تدشين متحف إيلي كوهين الوطني، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وعمل إيلي كوهين كجاسوس للموساد الإسرائيلي في سوريا في الفترة ما بين 1961 و1965، منتحلاً اسم "كامل أمين ثابت"، وتم القبض عليه بعد أن كشفته سلطات مكافحة التجسس السورية، وتم الحكم عليه بالإعدام.

وكشف رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، عن آخر برقية تلقاها جهازه من كوهين، والتي كانت في نفس يوم القبض عليه، وكشف فيها عن اجتماع عُقد في هيئة الأركان السورية بمشاركة الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ.

وجاء في البرقية التي أرسلها الجاسوس الإسرائيلي لجهاز الموساد ما نصه: "لقاء في هيئة الأركان مساء أمس الساعة الخامسة مع أمين الحافظ وكبار الضباط"، وفق الصحيفة العبرية.