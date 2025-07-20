إيران تعلن استبدال أنظمة دفاعية تضررت في الحرب مع إسرائيل

استبدلت إيران أنظمة دفاعها الجوي التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي في حزيران/يونيو، بحسب ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن مسؤول عسكري الأحد.

شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 حزيران/يونيو، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية.

استهدفت إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما منشآت نووية وعسكرية على وجه الخصوص، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني.

أخبار ذات علاقة تعيد بناء نفوذها وتسليح وكلائها.. إيران تخطط لاستعادة "مخالبها" بعد الحرب

ونقلت وكالة "إرنا" عن نائب مسؤول العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال محمود موسوي قوله إن "العدو الصهيوني حاول تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد تضررت بعض منظوماتنا الدفاعية في هذه الحرب، ولكن تم استبدال الأنظمة المتضررة بأنظمة جديدة بجهود قواتنا المسلحة وتم نشرها في مواقع محددة مسبقا".

ولم يُحدِّد نوع المعدات أو متى استُبدلت.

يشمل نظام الدفاع الجوي الإيراني أنظمة مثل باور-373 وخرداد-15، مصنعة محليا ومصممة لمواجهة الصواريخ والطائرات، وفق ما أوردت "فرانس برس".

تسلمت إيران منظومة إس-300 الروسية في العام 2016، عقب إبرامها الاتفاق النووي في فيينا مع القوى الكبرى (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة) عام 2015.

أخبار ذات علاقة إيران تعلن تفكيك شبكات تجسس إسرائيلية وتحجب أعدادها



وبعد 12 يوما من الحرب التي ردت خلالها إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من ألف شخص في إيران، بحسب ما أوردت السلطات المحلية، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية مقتل 28 شخصا على الأقل في الدولة العبرية.

وفي 22 حزيران/يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط).

ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.

وكانت إيران والولايات المتحدة عقدتا خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان منذ نيسان/أبريل قبل أن تشنّ إسرائيل حربها.

وتوقفت المحادثات بين طهران وواشنطن منذ ذلك الحين، علما بأن إسرائيل بدأت هجومها قبل يومين من الموعد الذي كان محددا للجولة السادسة من المباحثات.

وتعتزم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إجراء محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة "فرانس برس" الأحد.