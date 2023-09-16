الحكم على روسي بالسجن لأكثر من 12 عاماً بتهمة مدّ واشنطن بمعدات عسكرية

أُدين الروسي سيرغي كابانوف، الجمعة، بالسجن 12 عاماً ونصف عام بتهمة الخيانة ونقل معدات عسكرية بينها مكونات صواريخ أرض جو إلى الولايات المتحدة، بحسب وكالات أنباء روسية.

وأفادت وكالة "انترفاكس" الروسية بأن محكمة في مدينة تفير الواقعة شمال غرب موسكو، دانت كابانوف بتهمة "الخيانة العظمى" لصالح الولايات المتحدة.

واتهم كابانوف بـ "تنظيم شبكة تهريب" لتسليم "منتجات تُستخدم في تصنيع صواريخ للجيش الروسي" بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأميركية، حسبما نقلت وكالات أنباء عن أجهزة الأمن الروسية. وضمّت المعدات "منظومات صواريخ أرض جو وأسلحة رادار روسية"، بحسب المصدر نفسه.

واتهم كابانوف بنقل المواد عبر لاتفيا إلى شركة "فيكتوري بروكيورمنت سيرفيسز" الأميركية، "التي تهيمن عليها وزارة الدفاع الأميركية"، وفقًا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وحُكم على سيرغي كابانوف بقضاء 12 عامًا و6 أشهر في السجن في ظروف قاسية. وأفادت "انترفاكس" بأن كابانوف أوقف عام 2021، بدون تقديم مزيد من المعلومات عنه.