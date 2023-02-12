ترودو يعلن إسقاط "جسم غير معلوم" كان يحلق فوق شمال كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، إن طائرات كندية وأمريكية أسقطت جسما غير معلوم كان يحلق فوق شمال كندا.

وأضاف ترودو إن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم غير المعلوم.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش الأمريكي إسقاط "جسم على ارتفاع عال" فوق مجال ألاسكا الجوي، وإنه كان أصغر بكثير من منطاد التجسس الصيني الذي عبر البلاد قبل أن يتم إسقاطه في نهاية الأسبوع الماضي.