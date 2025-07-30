واشنطن: سنفرض عقوبات على قاضي محاكمة بولسونارو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية، الذي يرأس محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وقالت الوزارة في بيان: "لقد استغل منصبه لإجازة الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة وقمع حرية التعبير".

وتصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل، على خلفية محاكمة بولسونارو.

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وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة قرارًا بفرض حظر على تأشيرات المسؤولين المشاركين في محاكمة الرئيس السابق. ووصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، القرار حينها بأنه "تعسفي" و"لا أساس له"، وقال إن التدخل الأجنبي في القضاء "غير مقبول".

ويأتي حظر التأشيرات ردًا على قرار المحكمة العليا إصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييد تستهدف بولسونارو، حليف ترامب، المتهم بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 التي خسرها أمام لولا.