"البيتكوين".. خطة ترامب الجديدة لجذب الناخبين
أبدى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رغبته بتصنيع جميع عملات "بيتكوين" المتبقية في الولايات المتحدة، في توجه تقول وسائل إعلام إنه يهدف إلى جذب ناخبين جدد.
وجاء حديث ترامب أمس الثلاثاء، خلال لقائه بعمال تعدين "بيتكوين"، في منتجع مار إيه لاغو، من بينهم ماثيو شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة تعدين العملات المشفرة CleanSpark Inc، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن "رويترز" و موقع "coingape".
وقال شولتز، إن ترامب أكد دعمه للعملات المشفرة والأصول الرقمية، وتعهد بالدفاع عن العاملين فيها إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وأعلنت حملة المرشح الجمهوري في وقت سابق قبول مدفوعات شبكة " Bitcoin Lightning" مقابل تبرعات لحملته الانتخابية.
وتخالف دعوات ترامب موقف خصمه الديمقراطي جو بايدن الذي اتخذ إجراءات صارمة بشأن الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.