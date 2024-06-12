"البيتكوين".. خطة ترامب الجديدة لجذب الناخبين

أبدى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رغبته بتصنيع جميع عملات "بيتكوين" المتبقية في الولايات المتحدة، في توجه تقول وسائل إعلام إنه يهدف إلى جذب ناخبين جدد.

وجاء حديث ترامب أمس الثلاثاء، خلال لقائه بعمال تعدين "بيتكوين"، في منتجع مار إيه لاغو، من بينهم ماثيو شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة تعدين العملات المشفرة CleanSpark Inc، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن "رويترز" و موقع "coingape".