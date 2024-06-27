ما الذي يميز مناظرة ترامب وبايدن عن سابقاتها؟

تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ أكثر من 60 عامًا على إجراء مناظرات بين المرشحين لانتخابات الرئاسة، لكن المناظرة المرتقبة، اليوم، بين الرئيس جو بايدن، ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، ستكون مختلفة عن سابقاتها في بعض التفاصيل.

لأول مرة منذ بدء التقيد العام 1960، تبدأ المناظرة قبل المواعيد التي كانت معتمدة في البلاد، إذ جاءت موافقة ترامب وبايدن على المناظرة في تاريخ اليوم، بينما كانت المناظرات في سبتمبر/ أيلول.

وإضافة إلى ذلك، وبحسب قناة "CNN" التي ستكون المناظرة على شاشتها، فإن المناظرة لم تنظمها "لجنة المناظرات الرئاسية" التي أشرفت على جميع المناظرات في كل دورة انتخابية رئاسية أمريكية منذ العام 1988.

تاريخ المناظرات

وبحسب موقع القناة، فإن أول مناظرة متلفزة في تاريخ الانتخابات الأمريكية جرت بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون داخل أستديو تلفزيوني دون جمهور، وتوقفت المناظرات حتى العام 1976، ومنذ ذلك الحين كانت تُنظم أمام جماهير يُطلب منها عدم إصدار ضجيج باستثناء بداية ونهاية المناظرة.