"نيويورك تايمز": الخيبة تسيطر على الشباب البريطاني بسبب رسائل السياسيين

يشعر الشباب البريطاني بالإحباط وخيبة الأمل بسبب السياسة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب الصحيفة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن "أكثر من نصف الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما يعتزمون التصويت لحزب العمال، مقارنة بـ 27% من الناخبين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا".

وفي حين أن الفجوة بين الشباب وكبار السن في السياسة ليست جديدة، فإن مدى الانقسام في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة ليس جديدًا، لكن الجديد هو انخفاض الدعم لحزب المحافظين الحاكم بشكل حاد في جميع الفئات العمرية، باستثناء الفئة العمرية الأكبر سنًا، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

وكان العامل الرئيس في اختيار الناس لحزب المحافظين أو حزب العمال، قبل 2019، هو الدخل المادي.

وفي الآونة الأخيرة، قالت مولي بروم، الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "ريزوليوشن"، إن "العمر حل محل الطبقة العاملة باعتبارها الطريقة المحددة التي يصوت بها الناس حاليًا".