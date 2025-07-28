الأولى منذ 7 سنوات.. محادثات نادرة بين رئيسي "روسكوزموس" و"ناسا"

وصل ديمتري باكانوف رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، فجر اليوم الثلاثاء، إلى هيوستن الأمريكية، لعقد محادثات نادرة مع قيادة "ناسا" وطاقم مركبة "كرو دراغون" الذي يضم الروسي أوليغ بلاتونوف.

ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس المؤقت لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شون دافي، في لقاء يحدث لأول مرة منذ 7 سنوات.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بيان صادر عن "روسكوزموس" أن "باكانوف وصل على رأس وفد من (روسكوزموس) للقاء قيادة وأن من المقرر إجراء المحادثات في 31 يوليو/ تموز".

وجاء في البيان: "يعتزم الجانبان مناقشة المشاريع الجارية. ستكون هذه هي أول محادثات بين رئيسي "روسكوزموس" و"ناسا" منذ 2018".

وأشار البيان إلى أن باكانوف سيزور أولا مع قيادة الوكالة الفضائية الأمريكية الأقسام الهيكلية لمركز جونسون الفضائي وسيتعرف على عملها.

ويخطط الوفد الروسي لزيارة قسم الإنتاج في شركة بوينغ حيث يتم تطوير المركبة الفضائية المأهولة القابلة لإعادة الاستخدام CST-100 Starliner، وإجراء مفاوضات مع قيادة برنامج الفضاء في الشركة.

وقال باكانوف بحسب مرافقين: "نخطط لمناقشة استمرار برنامج الرحلات المتبادلة، ومسألة تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية، وكذلك أنشطة مجموعة العمل الروسية الأمريكية المعنية بمستقبل إخراج المحطة من المدار وإغراقها في منطقة محددة من المحيط بأمان".