بايدن يتجاهل أسئلة حول اتهام نجله هانتر بالتهرب الضريبي

التزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصمت، الجمعة، حيال التهم الجديدة التي وُجهت لنجله هانتر بالتهرب من دفع الضرائب، رغم بذخ الأخير في الإنفاق على أسلوب حياة "مترف" يشمل تعاطي المخدرات وشراء السلع الفاخرة وإحاطة نفسه بالمرافقين.

وعندما سئل لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها في رحلة إلى نيفادا وكاليفورنيا إن كان يعتقد أن ابنه بريء، اكتفى بايدن بالتلويح بيده للمراسلين متجاهلا الإجابة.

وسيدشن الرئيس الديموقراطي، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية العام المقبل، أول قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة بين لاس فيغاس ولوس أنجلس، قبل أن يشارك في حفلات استقبال تندرج ضمن حملته الانتخابية.

والخميس، وجه المحقق الخاص ديفيد وايس الذي ينظر في تعاملات هانتر الشخصية والتجارية تهما عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس، تشمل تهربا ضريبيا بقيمة 1,4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020.