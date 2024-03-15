"ليس رفضا لمبدأ التفاوض".. ما دلالات عدم حضور موسكو قمة السلام في سويسرا؟

أعلنت روسيا عدم رغبتها بالمشاركة في قمة السلام بشأن أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا، وذلك بعد كشف أوكرانيا عن موافقتها على دعوة موسكو للقمة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "روسيا لا تنوي المشاركة في مثل هذا المؤتمر حتى لو تمت دعوتها رسميا".

جاء ذلك، بعد تأكيدات وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن "روسيا مدعوة إلى قمة السلام بشأن أوكرانيا"، كاسرا بذلك شعار "لا مفاوضات لا سلام مع روسيا"، الذي انتهجته كييف منذ بدء الحرب مطلع عام 2022.

وقال الخبير في الشؤون الروسية إيغور يورشينكو، إن "الرفض الروسي لا يعني رفضا لمبدأ التفاوض، فلطالما دعت روسيا لإجراء مفاوضات وإنهاء الأزمة سياسيا".

وأضاف يورشينكو لـ"إرم نيوز"، أن "الرفض جاء لأسباب عدة بحسب الساسة الروس، أهمها أن قمة السلام منعقدة للترويج لما يعرف بصيغة زيلينسكي، والتي تنسف أساسا أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، متسائلا "كيف تحضر موسكو قمة ضدها".

وتابع: "رغم أن روسيا ترحب بالتفاوض، لكنها لا تسعى لمفاوضات يفصّلها الغرب، وهي ترفض الرجوع عن الأقاليم التي سيطرت عليها، ولا بديل بالنسبة لها عن إنهاء سياسة النظام الحالي في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضمانات أمنية واضحة توقعها كل الأطراف المعنية".