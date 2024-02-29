عبر منصة روسية.. إيران تطلق قمرها الصناعي "بارس1" (فيديو)

وأضافت "أن كاميرا طيف الأشعة تحت الحمراء الحرارية ذات القدرة على التصوير ليلاً قادرة على تصوير كامل أراضي إيران في أقل من 45 يومًا".

وكان وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور قال أمس الأربعاء، إن بلاده ستطلق القمر الصناعي "بارس 1" للاستشعار والتصوير، وهو قمر إيراني 100% وهو الإطلاق الفضائي رقم 12 في الحكومة الحالية.