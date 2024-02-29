عبر منصة روسية.. إيران تطلق قمرها الصناعي "بارس1" (فيديو)
أطلقت إيران القمر الصناعي "بارس - 1" عبر منصة إطلاق روسيّة على ارتفاع 500 كيلومتر عن سطح الأرض، حسبما أعلنت وكالات أنباء إيرانية.
وقالت وكالة "تسنيم" إن القمر أطلق إلى الفضاء بواسطة منصة سويوز من قاعدة الإطلاق فوستوشني في روسيا.
بينما نشرت وكالة "إرنا" الرسمية مشهداً مصوراً لعملية الإطلاق.
وأضافت "أن كاميرا طيف الأشعة تحت الحمراء الحرارية ذات القدرة على التصوير ليلاً قادرة على تصوير كامل أراضي إيران في أقل من 45 يومًا".
وكان وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور قال أمس الأربعاء، إن بلاده ستطلق القمر الصناعي "بارس 1" للاستشعار والتصوير، وهو قمر إيراني 100% وهو الإطلاق الفضائي رقم 12 في الحكومة الحالية.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، إيران بالسعي لتطوير برنامجها الصاروخي على شكل برامج فضائية، واعتبرت واشنطن في تصريحات سابقة هذه المسألة مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زار بور بعد إطلاق هذا القمر، هذا هو القمر الصناعي الـ12 الذي يتم إطلاقه في عهد حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.
وأوضح زار بور في حديث للتلفزيون الحكومي أنه "تم إطلاق القمر الصناعي بارس 1 من القاعدة الروسية؛ لأن قواعد الإطلاق الحالية لدينا لم تكن لديها إمكانية حقن الأقمار الصناعية في مدار متزامن مع الشمس بزاوية 98 درجة".
وتابع "يجري بناء أكبر قاعدة فضائية في غرب آسيا في جنوب البلاد، وسننطلق من هذه القاعدة العام المقبل".