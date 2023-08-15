وزير المالية الإسرائيلي يتمسك بأجندته اليمينية ضد العرب

من المتوقع أن يسجل عام 2023 رقما قياسيا كبيرا في عدد عرب اسرائيل الذين يُقتلون في حوادث العنف بالوسط العربي، وهي جرائم لا صلة لها بالإرهاب، لأن الأغلبية العظمى من الضحايا يلقون حتفهم بطلقات البنادق والمسدسات.

على وقع ذلك، أعلن وزير المالية من أقصى اليمين الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، سلسلة من القرارات التي أثارت انتقادات واسعة، حتى من داخل الحكومة الاسرائيلية، من ضمنها تجميد مئات الملايين من الشواكل المخصصة للبلديات العربية، وتمديد تجميد برامج التعليم العالي للسكان العرب في القدس الشرقية الذين يملك الكثير منهم تصريحات إقامة إسرائيلية.

يقول البرفسور الإسرائيلي، بنيامين بنتال، رئيس قسم الاقتصاد في معهد (توب) للدراسات الاجتماعية والسياسية في إسرائيل، إن سموتريتش لا يفرق بين عرب اسرائيل الذين يعيشون داخل دولة اسرائيل ويحملون جنسيتها، وبين العرب الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية ولا يحملون الجنسية الاسرائيلية. "فبالنسبة لسموتريتش"، كلاهما سواء، ويجب طردهم من إسرائيل".

يرى بنتال أن حكومة نتنياهو تنفذ سياسات ضد عرب إسرائيل دون اعتبار لعواقبها بعيدة المدى، مبينا أن قرارات وزير المالية الإسرائيلي تتعارض مع القانون الإسرائيلي. فالموازنة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي قبل بضعة شهور، ولها صفة القانون، اشتملت على مخصصات مالية للبلديات العربية في إسرائيل، وللبرامج الأكاديمية للسكان العرب في القدس الشرقية.