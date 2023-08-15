وزير المالية الإسرائيلي يتمسك بأجندته اليمينية ضد العرب
ما زالت فداء شحادة من منتدى "نساء ضد السلاح" تواصل اعتصامها المستمر منذ أيام، أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس.
شحادة التي تعمل منسقة في المنتدى، حذرت منذ سنوات من ارتفاع معدلات الجريمة في الوسط العربي باسرائيل. وهي تأمل أن يسهم جلوسها في خيمة الاعتصام، في زيادة الوعي بشأن هذه القضية.
من المتوقع أن يسجل عام 2023 رقما قياسيا كبيرا في عدد عرب اسرائيل الذين يُقتلون في حوادث العنف بالوسط العربي، وهي جرائم لا صلة لها بالإرهاب، لأن الأغلبية العظمى من الضحايا يلقون حتفهم بطلقات البنادق والمسدسات.
على وقع ذلك، أعلن وزير المالية من أقصى اليمين الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، سلسلة من القرارات التي أثارت انتقادات واسعة، حتى من داخل الحكومة الاسرائيلية، من ضمنها تجميد مئات الملايين من الشواكل المخصصة للبلديات العربية، وتمديد تجميد برامج التعليم العالي للسكان العرب في القدس الشرقية الذين يملك الكثير منهم تصريحات إقامة إسرائيلية.
يقول البرفسور الإسرائيلي، بنيامين بنتال، رئيس قسم الاقتصاد في معهد (توب) للدراسات الاجتماعية والسياسية في إسرائيل، إن سموتريتش لا يفرق بين عرب اسرائيل الذين يعيشون داخل دولة اسرائيل ويحملون جنسيتها، وبين العرب الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية ولا يحملون الجنسية الاسرائيلية. "فبالنسبة لسموتريتش"، كلاهما سواء، ويجب طردهم من إسرائيل".
يرى بنتال أن حكومة نتنياهو تنفذ سياسات ضد عرب إسرائيل دون اعتبار لعواقبها بعيدة المدى، مبينا أن قرارات وزير المالية الإسرائيلي تتعارض مع القانون الإسرائيلي. فالموازنة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي قبل بضعة شهور، ولها صفة القانون، اشتملت على مخصصات مالية للبلديات العربية في إسرائيل، وللبرامج الأكاديمية للسكان العرب في القدس الشرقية.
بالإضافة إلى الصفة القانونية للموازنة، فإن قرارات الحكومة السابقة تعتبر ملزمة قانونيا، طالما لم تقم الحكومة الحالية بإلغائها. لذلك فان التراجع عن أي من بنود الموازنة، يعني أن سموتريتش أو أي مسؤول آخر يمكنه تغيير الخطط لمجرد نزوة ودون أي سبب وجيه.
من المحتمل أن تطعن منظمات مختلفة في قرارات سموتريتش الاخيرة، وهو ما سيضع الحكومة أمام خلاف أكبر مع السلطة القضائية التي تحاول "إصلاحها".
يبدو أيضا أن سموتريتش لم تثنه دعوات كبار المسؤولين الأمنيين الاسرائيليين الذين يجادلون بأن الارتقاء بالتعليم للسكان العرب في القدس الشرقية، سيقلل من ضلوعهم في "أنشطة ارهابية"، بحسب قولهم.
وحول تقليص المخصصات المالية للمجالس البلدية العربية، تقول شحادة إنه في حال طبق سموتريتش خطته، فسيكون ذلك أشبه بحكم إعدام بحق تلك المجالس التي ترزح تحت عبء المديونية.
ومع معدل تحصيل ضريبي أقل بكثير مما هو عليه في البلدات اليهودية، يدرج مكتب الإحصاءات المركزي، غالبية البلديات العربية ضمن أدنى شريحة اجتماعية واقتصادية، ويعتبرها غير مستقرة الى حد كبير.
من جهته، سموتريتش يزعم ان الاموال الاضافية للمجتمع العربي ستجد طريقها في النهاية الى الجريمة، التي لها بالفعل موطئ قدم في الحياة اليومية للوسط العربي بإسرائيل.
حتى اللحظة، لم يقم أي مسؤول إسرائيلي بزيارة خيمة الاعتصام التي تقيم فيها شحادة والنشطاء الآخرون. ورغم ذلك، يعتزم النشطاء العرب اتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك إعلان الاضراب العام في البلدات العربية.
موقع "ميديا لاين" الأمريكي