قمة بروكسل.. هل يخسر ماكرون ثقله في صفقة "المناصب العليا"؟

يُلقي قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان بظلاله على قمة بروكسل لزعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم لبحث إسناد "المناصب العليا" للهيئات الأوروبية.

ويُجري الزعماء الأوروبيون مناقشات، اليوم الإثنين 17 يونيو في بروكسل، حول تخصيص "المناصب العليا"، وهي أعلى المناصب في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكانية إعادة تعيين أورسولا فون دير لاين على رأس المفوضية، في أعقاب الانتخابات الأوروبية.

ويُعد هذا الاجتماع غير الرسمي أول اجتماع لرؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، والتي شهدت صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

وأكد تقرير نشره موقع "فرانس إنفو" أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدخل هذا الاجتماع وهو في موقف ضعف، بسبب قراره حل الجمعية الوطنية، مشيرا إلى أن نظراءه خاصة في الشرق يشعرون بالقلق ويثيرون عدة تساؤلات بشأن الدعم الذي يمكن أن تقدمه باريس لأوكرانيا في حال وصول اليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة.