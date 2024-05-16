بوتين في الصين.. شراكة "عميقة" ورسائل للغرب

تحمل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين دلالات عميقة من حيث توقيتها وأهدافها ونتائجها المرتقبة، ورسائل من أكبر قوتين إقليميتين إلى الخصوم: الولايات المتحدة والأوروبيين.

وزيارة بوتين إلى بكين هي أول تنقّل له خارج البلاد منذ أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة من 6 سنوات، ويحمل هذا المؤشر دلالة أولى قوية على عمق العلاقات وانسجام السياسات بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ.

تعميق الشراكة

وجاءت زيارة بوتين إلى الصين أيضًا بعد عشرة أيام من زيارة أداها الرئيس الصيني إلى فرنسا، قال إنه حمل فيها 3 رسائل، وعدَ في أولاها بفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الغربية، وقال في الثانية إنه يتفهم المخاطر التي تفرضها الأزمة الأوكرانية على الأوروبيين، وأكد في الثالثة التزام بلاده بالاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول.

ووصل بوتين إلى بكين الخميس لإجراء محادثات يأمل الكرملين أن تؤدي إلى تعميق الشراكة الإستراتيجية بين "أقوى خصمين جيوسياسيين للولايات المتحدة"، وفق تعبير وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان البلدان أعلنا في فبراير 2022 شراكة "بلا حدود" عندما زار بوتين بكين قبل أيام فقط من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، التي يصفها مراقبون بأنّها "أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وقبل توجهه إلى بكين قال الرئيس الروسي، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده والصين تتطور بسرعة، ما يدل على "مناعة مستقرة في مواجهة التحديات الخارجية والأزمات" بحسب قوله.