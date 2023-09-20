رغم دعوات واشنطن لوقفها.. أذربيجان تعلن استمرار العملية العسكرية في "قرة باغ"

قالت أذربيجان اليوم الأربعاء إن عمليتها العسكرية في "ناجورنو قرة باغ" الخاضعة لسيطرة أرمينيا مستمرة بنجاح، وذلك بعد أن دعتها الولايات المتحدة إلى وقف الأعمال القتالية وحثت موسكو الجانبين على وقف إراقة الدماء في المنطقة المتنازع عليها.

وبعد أشهر من تصاعد التوترات في منطقة ناجورنو قرة باغ التي تقع في جنوب القوقاز، أرسلت أذربيجان هذا الأسبوع قوات مدعومة بالمدفعية في محاولة لإخضاع المنطقة الانفصالية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان عبر تيليجرام إن الإجراءات العسكرية "مستمرة بنجاح"، إذ تم تدمير أسلحة ومعدات عسكرية.

ومنطقة قرة باغ الجبلية معترف بها دوليا على أنها جزء من أذربيجان لكن جزءا منها تديره سلطات انفصالية من عرقية الأرمن تقول إن المنطقة وطن أجدادها.