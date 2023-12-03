خبراء طبيون إسرائيليون يعلنون وفاة بعض الرهائن في غزة غيابيًا

في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل استعادة رهائنها في غزة من خلال محادثات غير مباشرة مع حركة حماس، أو من خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، تعلن وفاة بعض المفقودين المحتجزين في غزة غيابيًا، في خطوة تهدف إلى مساعدة أقارب الرهائن القلقين لطي هذه الصفحة.

وتفحص لجنة طبية مكونة من ثلاثة خبراء المقاطع المصورة للهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون بقيادة مقاتلي حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول في جنوب إسرائيل، بحثًا عن أي علامات لإصابات قد تكون قاتلة بين المخطوفين، ومقارنة ذلك بشهادات رهائن أُطلق سراحهم خلال هدنة دامت أسبوعًا في غزة وانتهت يوم الجمعة.

وقالت هاجر مزراحي، المسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية، التي ترأس اللجنة المشكَّلة في إطار الاستجابة للأزمة التي دخلت الآن شهرها الثالث، إن المقاطع المصورة قد تكون كافية لإعلان الوفاة، حتى لو لم يعلن أي طبيب ذلك رسميًا استنادًا لفحص جسد الرهينة.

وأضافت في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن "إعلان الوفاة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالتأكيد ليس في الوضع الذي نعيشه". وأوضحت أن اللجنة تستجيب "لرغبة عائلات المخطوفين في غزة لمعرفة أكبر قدر (من المعلومات) ممكن عنهم".