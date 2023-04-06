الخارجية الأمريكية: "قلقون" من مشاهد العنف في القدس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "قلقة" من مشاهد العنف في القدس، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف باتيل، أن الإدارة الأمريكية على اتصال منتظم مع الشركاء الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.