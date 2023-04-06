الخارجية الأمريكية: "قلقون" من مشاهد العنف في القدس
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "قلقة" من مشاهد العنف في القدس، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأضاف باتيل، أن الإدارة الأمريكية على اتصال منتظم مع الشركاء الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية نددت اليوم الخميس بإطلاق عدة صواريخ على شمال إسرائيل من لبنان، وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأضاف: "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لا تزال على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق ونحث الأطراف على الاتصال بقوات حفظ السلام لدينا وتجنب أي عمل أحادي من شأنه أن يزيد من تصعيد الموقف".