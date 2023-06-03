الصين تعترض على وصف حلف الأطلسي لها بأنها "تهديد"

قالت سفارة بكين في النرويج، اليوم السبت، إن الصين "تعارض بشدة" وصف حلف شمال الأطلسي لها مرارا بأنها تهديد، مشيرة إلى تصريحات للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى النرويج.

وقالت السفارة في بيان: "تحث الصين حلف الأطلسي على وقف إثارة الصراعات الإقليمية وبث الانقسامات والاضطرابات.. ستولتنبرج اتهم الصين بتهديد دول مجاورة وقمع البلدان التي لا ترضخ لها".

وأضاف البيان: "حلف الأطلسي يقول إنه منظمة إقليمية ودفاعية، لكن أعضاء معينين فيه يتجاوزون باستمرار مناطق الدفاع التقليدية، ويجرون بشكل متكرر اتصالات عسكرية وثيقة مع دول في آسيا والمحيط الهادي، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات".