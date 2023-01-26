اعتقال مسؤول أمني أوكراني بتهمة التجسس لصالح روسيا
قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن محققين اعتقلوا مسؤولا أمنيا أوكرانيا للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، وهو ما يأتي في إطار جهود كييف للتخلص من الجواسيس بعد نحو عام من الحرب مع روسيا.
وقال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا إن المسؤول، وهو ضابط برتبة لفتنانت كولونيل في جهاز الأمن الأوكراني، كشف عن مواقع نقاط تفتيش عسكرية وغيرها من "المعلومات السرية".
وأضاف مكتب التحقيقات أن التفتيش كشف عن هواتف محمولة وشرائح هواتف محمولة روسية ونقود وأدلة أخرى تثبت "علاقات طويلة الأمد" مع الدولة الروسية وهياكل إنفاذ القانون فيها.
وقال فاسيل ماليوك رئيس جهاز الأمن الأوكراني في بيان منفصل: "الجهاز يعمل اليوم كفريق واحد ويبذل أقصى ما بوسعه من أجل انتصار أوكرانيا.. التطهير الذاتي لصفوفنا من الخونة جزء مهم من هذه العملية".
وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس السابق لجهاز الأمن، وهو صديق طفولته، في يوليو تموز الماضي، مشيرا إلى تعاون مسؤولين في الجهاز القوي مع روسيا.
ويعد البحث عن الجواسيس والمخربين، في كل مكان بدءا من الأراضي المحررة في الآونة الأخيرة وحتى الكنائس المرتبطة بروسيا في أنحاء أوكرانيا، جزءا أساسيا من دفاع أوكرانيا ضد روسيا.