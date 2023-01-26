اعتقال مسؤول أمني أوكراني بتهمة التجسس لصالح روسيا

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن محققين اعتقلوا مسؤولا أمنيا أوكرانيا للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، وهو ما يأتي في إطار جهود كييف للتخلص من الجواسيس بعد نحو عام من الحرب مع روسيا.

وقال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا إن المسؤول، وهو ضابط برتبة لفتنانت كولونيل في جهاز الأمن الأوكراني، كشف عن مواقع نقاط تفتيش عسكرية وغيرها من "المعلومات السرية".