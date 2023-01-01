كوريا الشمالية تطلق صاروخا في أول أيام العام الجديد
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فوق البحر باتجاه شرق شبه الجزيرة الكورية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد حسب التوقيت المحلي، أول أيام العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من 24 ساعة على إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخ الباليستي قصير المدى أطلق حوالي الساعة 0250 صباح الأحد بالتوقيت المحلي من محيط العاصمة بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جيش كوريا الجنوبية قوله إن الصاروخ حلق لمسافة بلغت نحو 400 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.
وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن الإطلاق لم يشكل تهديدا مباشرا على الأفراد أو الأراضي الأمريكية أو على حلفاء واشنطن، لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الخاص ببيونغ يانغ.
وهذا الإطلاق هو الأحدث في إطار عدد غير مسبوق من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في 2022 إذ تواصل بيونجيانج تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة.
والجمعة أجرت كوريا الجنوبية تجربة ناجحة على قاذفة فضائية جديدة في إطار جهود سيول لتعزيز قدراتها الاستطلاعيّة والمراقبة عبر الأقمار الصناعيّة.
وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن إجراء تجربة "مهمة" في سياق "المرحلة النهائية" من تطوير قمر استطلاع، مؤكدة حيازتها تكنولوجيا متقدمة لالتقاط صور من الفضاء.
وقال الأستاذ في جامعة الدراسات الكوريّة الشماليّة في سيول يانغ مو-جين، لوكالة فرانس برس إنّ "الغرض من إطلاق صواريخ من جانب كوريا الشماليّة هو الردّ على قاذفة الفضاء التي تعمل بالوقود الصلب (والتابعة) لسيول. يبدو أن بيونغ يانغ تنظر إلى ذلك على أنه منافسة".
وصف الجيش في كوريا الجنوبية سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها استفزازات خطيرة تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها، وحث بيونجيانج على وقف تلك الممارسات.