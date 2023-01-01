كوريا الشمالية تطلق صاروخا في أول أيام العام الجديد

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا فوق البحر باتجاه شرق شبه الجزيرة الكورية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد حسب التوقيت المحلي، أول أيام العام الجديد.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من 24 ساعة على إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخ الباليستي قصير المدى أطلق حوالي الساعة 0250 صباح الأحد بالتوقيت المحلي من محيط العاصمة بيونغ يانغ.