إيران تعتقل 4 من رجال الدين السنة

أعلنت مصادر حقوقية، الإثنين، اعتقال أربعة من رجال الدين السنة من سكان مدينة "خواف" التابعة لمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران وجرى اعتقالهم في مدينة أرومية شمال غرب البلاد.

وقالت منظمة "حال وش" الحقوقية الإيرانية، إن "القوات الأمنية اعتقلت أمس الأحد، أربعة من رجال الدين في الحوزة الحنفية في مدينة خواف بمحافظة خراسان الرضوية، وجرى اعتقالهم أثناء طريق العودة من رحلة إلى غرب إيران".

وأضافت أن "رجال الدين الأربعة جرى نقلهم إلى مكان مجهول منذ يوم أمس الأحد، وتم الإعلان عن هوية هؤلاء الأشخاص، وهم شمس الدين مطهري (ابن مدير المدرسية الدينية الحنفية)، وحسين أحمد شهيدي، وفاضل مرادي، وغول محمد منصوري، وجميعهم أساتذة المدرسة الدينية الحنفية في مدينة خواف".