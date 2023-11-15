العاصمة الأمريكية تشهد تظاهرة حاشدة دعمًا لإسرائيل

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، تظاهرة حاشدة دعمًا لإسرائيل شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص نزلوا إلى الشوارع، ردًّا على أسابيع من التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في الولايات المتحدة.

وألقى أعضاء كبار في الكونغرس كلمات أمام الحشود التي تجمعت في ساحة ناشونال مول قرب مبنى الكابيتول.

ورفع عدد كبير من المتظاهرين لافتات تطالب حركة حماس بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على الدولة العبرية في الـ7 من أكتوبر، والذي أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وفي كلمة له بالفيديو من القدس قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ للحشود إنهم "يتظاهرون من أجل حق كل يهودي في العيش بفخر وأمان في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم" مضيفًا "لن يكسرنا أحد".

كما ألقى كلٌّ من زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون كلمة أيضًا، كذلك أفراد من عائلات الرهائن المتظاهرين.

وقال شومر، وهو أعلى مسؤول منتخب في الولايات المتحدة ينتمي إلى الديانة اليهودية، إن "أمريكا تشعر بألمكم".

وتأتي التظاهرة بعد احتجاجات في مدن في أنحاء الولايات المتحدة ومدن العالم طالبت بوقف إطلاق النار وانتقدت الجيش الإسرائيلي.

وتم تعزيز التدابير الأمنية لمواكبة التظاهرة ما يعكس التوترات في المجتمع الأمريكي في ما يتصل بالحرب.

ونشرت الشرطة كاسحات ثلج كحواجز موقتة على الطرق في مكان قريب، ومركبة مدرعة. وفتش العناصر حقائب المتظاهرين قبل السماح لهم بدخول المنطقة.