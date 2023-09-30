شاهد بالفيديو.. ترامب يقلّد بايدن

كما أعلن بايدن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصف، في مقطع فيديو، السباق الرئاسي بأنه "معركة ضد التطرف الجمهوري"، مضيفا "أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأمة".

المهمة المستحيلة.. فريق بايدن يحاول منعه من "التعثر" خلال 2024

يعمل فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لحملته الانتخابية للعام المقبل على منع تعثره في الأماكن العامة، في مهمة مستحيلة، في ظل معاناته مع مرض التهاب المفاصل الشوكي "العمود الفقري"، وهو الذي يبلغ من العمر 80 عامًا.

وكان طبيب البيت الأبيض قد شخّص مرض الرئيس في وقت مبكر من هذا العام، ومنذ وقتها وقعت معه عدة حوادث تعثر أمام العامة فاقمت من الأسئلة حول عمره، وفق ما جاء عبر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ويبذل فريق بايدن جهدًا كبيرًا لجعله يرتدي الحذاء الخاص بلاعبي التنس والحد من صعوده درجات السلالم؛ من أجل تفادي وقوع حوادث محرجة، كما أن بايدن يخضع لعلاج طبيعي على يد الاختصاصي "درو كونتريراس" الذي عمل أيضا مع الرئيس باراك اوباما، حيث أوصى "كونتريراس" بأن يمارس الرئيس عددا من التمارين لتحسين توازنه.