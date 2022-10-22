الحرس الثوري: مقتل 52 جنديًا أمريكيًا خلال 18 شهرًا في مواجهات مع قواتنا البحرية

زعم قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنغسيري، أمس السبت، بأنه خلال عام ونصف العام من الصراع المباشر مع الأمريكيين، استطعنا أن نكبد القوات الأمريكية أكثر من 52 قتيلًا.

وقال تنغسيري في حديثه لوكالة أنباء "جوان" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: "الأمريكيون يعارضون الأشياء التي نقوم بها، ويفعلون العكس؛ لذلك يجب علينا استخدام معدات عسكرية جديدة بما في ذلك الهجمات بعيدة المدى بدقة أعلى، وزيادة السرعة ومراوغة أكبر للرادار".

وتابع قائد القوات البحرية للحرس الثوري: استطاعت البحرية التابعة للحرس الثوري أن تتسبب في سقوط أكثر من 52 جنديًا أمريكيًا باستخدام الزوارق السريعة خلال عام ونصف العام من الصراع المباشر مع الأمريكيين، وبالمقابل قدمنا 9 شهداء (قتلى)".

ولم يوضح المسؤول الإيراني أية تفاصيل إضافية بشأن مقتل هؤلاء الامريكيين والأماكن التي جرت فيها هذه الحوادث.

وأوضح: "أيضًا خلال هذا الوقت، فقدنا 4 قوارب، لكن الأمريكيين فقدوا 3 سفن، بما في ذلك سفن يو أس أس صمويل بي. روبرتس (USS Samuel B. Roberts)، بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر.

وفي السابق، كانت هناك توترات عسكرية بين القوات الإيرانية والأمريكية، خاصة في منطقة الخليج العربي وبحر عُمان.

وأمس الجمعة، نفت القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، أن تكون إيران قد استولت على زورقين مسيرين يتبعان للأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر.

وقالت البحرية الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن "التقارير الواردة من إيران التي تفيد بأنها استولت مؤخرًا على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية ليست صحيحة على الإطلاق".

وتابعت: "يواصل الأسطول الخامس الأمريكي تشغيل أنظمته في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما يتوافق مع القانون الدولي ودون انقطاع".

وكان الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، أعلن، الجمعة، أن قواته البحرية صادرت اثنين من القوارب المسيرة التابعة للجيش الأمريكي في مياه البحر الأحمر، "لتعريض سلامة الملاحة للخطر".