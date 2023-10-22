فرنسا تعيش كابوساً أمنياً على وقع مواقفها العدائية

لا يبدو أن فرنسا باتت أرضا للسلام والطمأنينة ... فبعد الفئران التي تغزوعاصمتها، وبق الفراش الذي شل مختلف مناحي الحياة في البلاد.

وتعيش البلاد حالياً في مواجهة تداعيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أراضيها الذي بدأ بعودة الذئاب المنفردة،وليست البلاغات الكاذبة بوجود قنابل آخرالكوابيس على ما يبدو .

اليوم الجمعة كان قصر فرساي الفرنسي الشهير مع موعد خامس مع الخوف والهلع، حيث أعلنت إدارته عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، عن إغلاق أبواب القصر وإخلائه لدواعي أمنية .على أن يفتح ابوابه من جديد لاحقا بعد الإنتهاء من عملية التحقق من عدم وجود ما يهدد أمن المكان .

وتعد هذه المرة الخامسة التي يتم فيها إخلاء القصر التاريخي من زواه ، بعد بلاغات " كاذبة " عن وجود قنبلة أو عبوات داخل المبنى . وسبق لفرقة من خبراء المفرقعات أن تنقلت للقصر للتأكد من صحة البلاغ .

صحيفة لوفيغارو الفرنسية تؤكد أن عمليات الإخلاء بسبب البلاغات الكاذبة أصبحت تقريبا عادة في البلاد، "في الوقت الذي أحيا فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مخاوف من إعتداءات بفرنسا ". وترى الصحفية أن هناك سببا لهذا التوتر ، بعد اعتداء منطقة أراس الذي قتل فيه معلم مدرسة .

وتضاعفت أرقام البلاغات عن وجود قنبلة بشكل لافت ، ما أربك السلطات الأمنية التي تشتت بين الإجراءات الإستباقية للتصدي الفعلي لذئاب منفردة ، وبين تطويق الأماكن ومرافقة عمليات إخلاء المؤسسات والمطارات والمتاحف ، والتحقيق والبحث عن المتورطين .