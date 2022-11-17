إيران تعلن اعتقال 3 متهمين بتنفيذ الهجوم المسلح في إيزه

أعلن قاضي قضاة خوزستان في إيران، علي دهقاني، عن اعتقال 3 أشخاص كانوا منفذين رئيسين للهجوم الذي وقع مساء الأربعاء في سوق بمدينة إيزه التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وقال دهقاني في حديث نقلته وكالة أنباء "برنا" الحكومية الإيرانية "بعد هذه الحادثة المريرة صدر أمر خاص للمدعي العام ورئيس عدالة هذه المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتحديد واعتقال الجناة الرئيسين".

وأوضح دهقاني "أنه صدر الأمر اللازم بنقل القتلى، الذين ارتفع عددهم إلى 7 أشخاص، إلى الطب العدلي لتحديد نوع السلاح المستخدم في الحادث، كما صدر الأمر بنقل الجرحى إلى مراكز الأهواز الطبية".

وصرح رئيس قضاة خوزستان أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من الجناة الرئيسين في أحداث مساء الأربعاء وأعمال الشغب في مدينة إيزه، مشيرًا إلى أن السلطات تبذل جهودًا لاعتقال الجناة الآخرين.

والليلة الماضية، أشعل متظاهرون غاضبون في مدينة إيزه النار في مدرسة دينية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب بخسائر مالية كبيرة في المبنى.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019 مع قرار حكومة الرئيس السابق حسن روحاني رفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف، خرج العشرات من المدن الإيرانية في احتجاجات شعبية مناهضة للنظام.

وتشير التقارير إلى مقتل عدد من المتظاهرين وقوات الأمن خلال احتجاجات شعبية في بضع مدن إيرانية من بينها أصفهان وكردستان.