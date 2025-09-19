logo
تحملان متفجرات.. ميناء إيطالي يرفض دخول شاحنتي سلاح لإسرائيل (فيديو)

أحد سفن نقل البضائع في ميناء رافينا الإيطاليالمصدر: رويترز
رفض ميناء "رافينا" الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي، الخميس، دخول شاحنتين قيل إنهما تحملان أسلحة إلى إسرائيل، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في إيطاليا.

وقال أليساندرو باراتوني رئيس بلدية "رافينا"، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، للصحفيين، إن "هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي".

C’è sempre una parte dalla quale stare e l’Emilia-Romagna e Ravenna hanno ben chiaro quale sia.

Posted by Alessandro Barattoni Sindaco on Thursday, September 18, 2025

وأضاف في مقطع مرئي نشره عبر حسابه في "فيسبوك": "تقول الدولة الإيطالية إنها حظرت بيع الأسلحة إلى إسرائيل، لكن من غير المقبول أن تمر (تلك الأسلحة) عبر إيطاليا من دول أخرى بسبب ثغرات بيروقراطية".

ولاحقاً، نشر باراتوني تدوينة عبر حسابه قال فيها: "تلقيتُ للتو إشعارًا بمغادرة شاحنتي الحاويات ميناءنا. شكرًا لكل من ساهم في هذه النتيجة".

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

ويعكس قرار "رافينا" رفضاً متزايداً في إيطاليا للهجوم الإسرائيلي على غزة، وكذلك دعما لأسطول دولي يسعى لإيصال مساعدات للفلسطينيين.

وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في روما إنه ليس لديه معلومات تفصيلية كافية عن هذه المسألة، وهو ما يجعله يحجم عن التعليق عليها.

