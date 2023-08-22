من المنفى إلى السجن.. تاكسين شيناواترا يعود إلى تايلاند

وصل رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، اليوم الثلاثاء، إلى بلاده للمرة الأولى منذ عام 2008، عائداً من المنفى الاختياري إلى السجن. ويأتي ذلك قبل ساعات فقط من إجراء تصويت في البرلمان حول مرشح حزبه لمنصب رئيس الوزراء في محاولة لتشكيل حكومة.

وتم اقتياد تاكسين إلى المحكمة العليا لدى وصوله اليوم الثلاثاء، وقالت المحكمة في بيان إنه سيقضي ما مجموعه ثماني سنوات في السجن.

وأكدت ابنته بايتونجتارن شيناواترا اليوم، أنه وصل بأمان، ونشرت صوراً على "فيسبوك" لتاكسين مبتسماً مع أسرته، وقالت: "عاد أبي إلى تايلاند وبدأ الإجراءات القانونية".

وتغطي عقوبة السجن ثلاث قضايا مختلفة تتعلق بإساءة استغلال السلطة ومخالفات وإصدار أوامر غير قانونية لبنك تديره الدولة حول قرض خارجي وحيازة أسهم بشكل غير قانوني عبر التستر وراء مُلاك صوريين.

وكان الملياردير والشخصية الأبرز لحزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) الشعبوي قد فر إلى الخارج قبل 15 عاما قبل الحكم عليه غيابيا بتهمة إساءة استغلال السلطة.

وجاء وصول السياسي الأكثر شهرة في تايلاند بينما يجتمع مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي عينه الجيش قبيل التصويت في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء سريتا تافيسين قطب العقارات الذي دفع به حزب بويا تاي إلى السياسة قبل بضعة أشهر فقط.

وتحكم تايلاند حكومة تصريف أعمال منذ آذار/ مارس، ووصل البرلمان الجديد في البلاد إلى طريق مسدود لأسابيع بعد أن عرقل المشرعون المحافظون محاولة حزب "إلى الأمام" الفائز في انتخابات أيار/ مايو تشكيل حكومة، لتنتقل المهمة إلى بويا تاي.