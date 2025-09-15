الرئيس اللبناني: جاهزون للسلام وفقا للمبادرة العربية

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن المستهدف الحقيقي في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "هو مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار"، مضيفاً أن الهدف كان "تصفية التفاوض".

وأضاف خلال كلمة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية، "أنا هنا لأقول إن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة، والتحدي المطلوب يجب أن يكون بالوضوح نفسه".

وأكد الرئيس اللبناني أن العرب "جاهزون للسلام وفقاً لمبادرة السلام العربية إن أرادت إسرائيل"، داعياً إلى الذهب إلى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بموقف موحّد.

وانطلقت في الدوحة اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي. وستناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم.

وقالت الخارجية القطرية إن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

وعقدت أمس في الدوحة أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيرا للقمة الطارئة حيث ناقش المجتمعون مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي سيعرض على القادة والزعماء المشاركين في قمة اليوم.