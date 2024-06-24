وكالة إيرانية: طهران ستكون الأقل مشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشف تقرير لوكالة مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، أن محافظة طهران ستكون الأقل مشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في مطلع مارس/آذار الماضي.

وقالت وكالة أنباء "تابناك": "تشير الدلائل إلى أن نسبة المشاركة في طهران لا تزال غير مرتفعة، وأن جليد الانتخابات في طهران لم يذب، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل شهرين ثمانية في المئة، ورغم فرصة التغيير في البلاد، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على اتخاذ قرار التصويت في طهران".

وأضافت: "فمن الواضح أنني أقصد أولئك الذين تركوا صناديق الاقتراع بوعي وتعمد، وأقرب المرشحين لهذه المجموعة هو المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، ومن المرجح أن يصوتوا له في حال شاركوا في الانتخابات".

ووفق التقرير: "بالطبع قد نواجه يوم الجمعة من هذا الأسبوع ظاهرة التصويت المحرج أو التصويت المفاجئ، إذ سيشارك المزيد من الناس من طهران في الانتخابات، لكن لأنهم لم يعلنوا أنهم سيشاركون في الانتخابات وسيصوتون للإصلاحي بزشكيان".