بعد تفعيلها "قوات الاحتياط".. اجتماع حاسم لقادة جيوش "إيكواس" حول النيجر

تحتضن العاصمة الغانية أكرا، اعتبارا من اليوم الخميس، اجتماعا لقادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وصف بـ"الحاسم"، باعتبار أنه قد يحسم موضوع التدخل العسكري في النيجر من عدمه.

اجتماع القادة العسكريين، الذي يستمر على مدار يومين، يراد منه وضع اللمسات الأخيرة على تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، وفق بيان صادر مساء أمس عن "إيكواس".