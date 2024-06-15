بوساطة عُمانية.. إيران والسويد تتبادلان السجناء
أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، السبت، عن تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة سلطنة عُمان، مؤكدة إطلاق سراح المسؤول الإيراني السابق في السلطة القضائية، حميد نوري.
ونقلت "إيسنا" عن رئيس منظمة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب آبادي، قوله إن "حميد نوري المعتقل بشكل غير قانوني في السويد، منذ 2019، حرٌّ وسيعود إلى البلاد خلال ساعات قليلة".
بينما أكدت ستوكهولم، إفراج طهران عن سويديين، أحدهما دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إذ قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "أستطيع أن أعلن أن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما سجينان سويديان سابقان في إيران، موجودان على متن الطائرة المتجهة إلى السويد".
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه "نتيجة لطلب حكومتي إيران والسويد من سلطنة عُمان التوسط بقضية السجناء في البلدين، أدت جهود مسقط إلى اتفاق بين الطرفين على تبادل السجناء".
وفي يوليو/تموز 2022، قضت المحكمة الإقليمية السويدية على نوري البالغ من العمر 62 عامًا، بالسجن المؤبد "بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقتل"، وتم تأكيد هذا الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2023.
واعتقلت الشرطة السويدية نوري، خلال نوفمبر 2019، في مطار ستوكهولم بعد أن تقدمت المعارضة الإيرانية المقيمة في السويد بشكوى ضده.
من ناحيتها، اعتقلت السلطات الإيرانية يوهان فلودروس، وهو سويدي كان يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، أثناء عودته من رحلة إلى إيران مع أصدقائه، وكان فلودروس البالغ من العمر 33عامًا، يواجه عقوبة الإعدام في إيران بتهمة التجسس.