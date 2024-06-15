بوساطة عُمانية.. إيران والسويد تتبادلان السجناء

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، السبت، عن تبادل سجناء بين إيران والسويد بوساطة سلطنة عُمان، مؤكدة إطلاق سراح المسؤول الإيراني السابق في السلطة القضائية، حميد نوري.

ونقلت "إيسنا" عن رئيس منظمة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب آبادي، قوله إن "حميد نوري المعتقل بشكل غير قانوني في السويد، منذ 2019، حرٌّ وسيعود إلى البلاد خلال ساعات قليلة".

بينما أكدت ستوكهولم، إفراج طهران عن سويديين، أحدهما دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إذ قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: "أستطيع أن أعلن أن يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما سجينان سويديان سابقان في إيران، موجودان على متن الطائرة المتجهة إلى السويد".