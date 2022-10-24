إيران "مستعدة" لتحقيق مشترك مع كييف حول مزاعم استخدام مسيراتها في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لإرسال فريق من الخبراء العسكريين لإجراء تحقيق مشترك مع كييف حول مزاعم استخدام طائرات مسيرة من صنع بلاده في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف عبد اللهيان أن "طهران باعت موسكو أسلحة قبل بدء الحرب".

وتابع خلال لقاء مع رؤساء ومدراء وكبار المحررين لوكالات الأنباء من 35 دولة عضوًا في منظمة "اوانا/"OANA: "لم نعط ولن نعطي أي أسلحة وطائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا".

لكن الوزير الإيراني أكد "استمرار التعاون بين روسيا وإيران بصرف النظر عن الحرب في أوكرانيا".

وأشار إلى أن "إيران لديها علاقات تعاون مختلفة مع روسيا، بما في ذلك في مجال الدفاع؛ وفي الماضي أخذنا أسلحة من روسيا وقدمناها لروسيا لكن ليس أثناء الحرب في أوكرانيا".

ولفت إلى أنه "في مكالمة مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في وقت سابق، قلت إنني مستعد لإرسال فريق من الخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين للتحقيق في مزاعم استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار في الحرب في أوكرانيا".

وتقول الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك أوكرانيا إن إيران سلمت أسلحة من بينها طائرات مسيرة جرى استخدامها في استهداف أوكرانيا خلال الحرب التي تشنها روسيا منذُ الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن أعمال المسيرات الإيرانية التي تُستخدم في أوكرانيا ترقى لجرائم حرب.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن أمريكا وأوروبا يحاولون اتهام إيران بالانحياز إلى جانب دون آخر في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن "بعض الدول تحاول إثارة الأجواء، لكن إيران أعربت عن استعدادها للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأكد أن "من يتهم إيران بالوقوف إلى الجانب الروسي فهو في الحقيقة يقف إلى جانب أوكرانيا، وإيران ترفض الحرب والاتهامات وأعلنت مواقفها صراحة بهذا الخصوص".

بدوره، قال عضو البرلمان الإيراني محمد حسن أصفري، عن بيع طائرات مسيرة لروسيا في حرب أوكرانيا: "مبدأ هذه القصة غير صحيح، رغم أنه متى شئنا نبيع أسلحتنا لأي دولة نريد، وليس لدينا حظر قانوني في هذا المجال، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيع الأسلحة".

وأضاف أصفري: "نحن مستعدون لبيع السلاح إلى أي دولة تطلب أسلحة مثلما تبيع أمريكا وأوروبا الأسلحة أيضًا، لسنا مستعدين لبيع الأسلحة إلى بلد في حالة حرب".