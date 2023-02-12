قبرص.. انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وتحديات بانتظار الفائز
توجَّه الناخبون في قبرص لصناديق الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها دبلوماسيان مخضرمان في سباق محتدم أدى لانقسامات في صفوف اليمين السياسي.
ِوتجري الجولة بين وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليدس (49 عامًا)، وأندرياس مافرويانيس (66 عامًا)، الذي سبق أن كان كبيرًا للمفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلًا دائمًا لقبرص لدى الأمم المتحدة.
ويحق لنحو 561 ألفَ قبرصي يوناني التصويت.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الـ05:00 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن تغلق عند الـ16:00 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تعلن السلطات الفائز بحلول الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينتش.
وتصدَّر الاثنان نتائج الجولة الأولى التي جرت في الخامس من فبراير/ شباط، وتقدم كريستودوليدس، فيها بفارق ضئيل فيما جاء أفيروف نيوفيتو، زعيم حزب ديسي اليميني الحاكم في المركز الثالث.
وثار غضب شخصيات بارزة في حزب "ديسي" بعد أن انشق كريستودوليدس، العضو السابق بالحزب ليترشح مستقلًا.
ويحظر القانون ترشح الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس، المنتمي إلى "ديسي" لولاية ثالثة.
وسيتعين على الرئيس المقبل مواجهة مشكلات، منها: الجمود في المحادثات مع القبارصة الأتراك بشأن إعادة توحيد الجزيرة المنقسمة عرقيا، ونزاعات عمالية بسبب التضخم الجامح ،وتداعيات فضائح فساد، وزيادة الهجرة غير النظامية.