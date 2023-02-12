قبرص.. انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وتحديات بانتظار الفائز

توجَّه الناخبون في قبرص لصناديق الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها دبلوماسيان مخضرمان في سباق محتدم أدى لانقسامات في صفوف اليمين السياسي.

ِوتجري الجولة بين وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليدس (49 عامًا)، وأندرياس مافرويانيس (66 عامًا)، الذي سبق أن كان كبيرًا للمفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلًا دائمًا لقبرص لدى الأمم المتحدة.

ويحق لنحو 561 ألفَ قبرصي يوناني التصويت.