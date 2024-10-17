دستوريًا.. كوريا الشمالية تعتبر جارتها الجنوبية "دولة معادية"

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن دستورها بات يعتبر الجارة الجنوبية "دولة معادية"، في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها الزعيم كيم جونغ أون في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية قولها إن الشمال فجر هذا الأسبوع طرقات وخطوط سكك حديد تربطه بالجنوب، باعتباره "إجراء لا مفر منه، ومشروعًا تم اتخاذه بما يتفق مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية".

وأضافت أن هذه الطرق البرية والحديدية التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين، باتت "مغلقة تمامًا بواسطة التفجيرات".

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ويوم الثلاثاء الماضي، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية فجرت أجزاءً من طريق غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري"، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاطع فيديو تظهر القوات الشمالية وهي تقوم بتفجير أجزاء من مسلكي الطريق وحفارات في أحدهما.

ونددت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية باستفزاز "غير طبيعي بتاتًا"، وفق تعبيرها، مذكرة بأن سيول هي التي مولت إلى حد بعيد بناء هذه الطرق.