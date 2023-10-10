احتجاجات في مدريد على الصراع بين إسرائيل وحماس
احتجاجات في مدريد على الصراع بين إسرائيل وحماسرويترز

إسبانيا ضد تعليق المساعدات للفلسطينيين

قال خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.

وتابع ألباريس في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية "هذا التعاون يتعين أن يستمر، لا يمكننا الخلط بين حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، والسكان الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية أو منظمات الأمم المتحدة على الأرض".

احتجاجات في مدريد على الصراع بين إسرائيل وحماس
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وأضاف أن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات في المستقبل القريب بعد هجوم حماس، السبت الماضي، على إسرائيل وما أعقب هذا من قصف إسرائيلي لقطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء لبحث المسألة.

احتجاجات في مدريد على الصراع بين إسرائيل وحماس
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