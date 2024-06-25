لمواجهة "حزب الله".. إسرائيل تعتزم الاستعانة بخدمات إيلون ماسك

قال تقرير عبري إن إسرائيل ستلجأ للحصول على خدمات شركة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية؛ لاستخدامها في حالة نشوب حرب شاملة محتملة مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "كالكاليست" المالية قولها: إن وزارتي المالية والاتصالات تسعيان إلى استخدام 5000 قمر صناعي منخفض المدار من "ستارلينك" لضمان تدفق مستقر للبيانات والمعلومات للسلطات الحكومية في أثناء حالات الطوارئ.

ورجّحت الوكالة أن تكون إسرائيل تتطلع للاستفادة من خدماتها للحفاظ على الاتصال بالإنترنت الذي قد يتوقف مع انقطاع الكهرباء في إسرائيل إذا اندلعت الحرب.

وكان شلومي قرعي وزير الاتصالات قد منح الإذن لشركة "ستارلينك"، في فبراير/شباط الماضي، بالعمل في إسرائيل وقطاع غزة.