"سرقة" لأموال روسيا.. خبراء يعلقون على الاتفاقية بين أوكرانيا وأوروبا

اعتبر خبراء روس، أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، محاولة لإضفاء صبغة قانونية على "سرقة" الأموال الروسية، وأيضا تعني تأجيل عضوية "الناتو" بالنسبة لكييف.

واتخذت حكومات الاتحاد في مايو/ أيار الماضي، قرارا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد لمساعدة أوكرانيا وكذلك تخصيص 90 % من الأموال للمساعدات العسكرية المقدمة لكييف.

ورأى خبراء روس، أن ما جرى، "تنظيم للسرقة التي حصلت للأموال الروسية، وأن الدعم العسكري لن يغير من معادلة الحرب القائمة".