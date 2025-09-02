قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا

منع قاض اتحادي اليوم الثلاثاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا لمكافحة الجريمة.

وتشير وثائق قضائية إلى أن قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو تشارلز بريير أصدر هذا الأمر للمحكمة الجزئية في المنطقة الشمالية بولاية كاليفورنيا.

وقرر القاضي تعليق تنفيذ الحكم حتى 12 سبتمبر أيلول.

ويأتي هذا القرار القضائي تزامنا مع صدور حكم لمحكمة في لوس أنجلوس بأن استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرس الوطني خلال الاحتجاجات على الهجرة في المدينة "غير قانوني".

وسبق أن أرسل ترامب في قرار تاريخي المئات من الحرس الوطني، إلى كاليفورنيا في يونيو الماضي، بدعوى فرض السيطرة على الاحتجاجات التي شهدتها الولاية الديمقراطية بسبب قوانين الهجرة.

وتأتي رغبة ترامب إرسال الحرس الوطني لـ"مكافحة الجريمة" في كاليفورنيا، بعد نشر قوات من الحرس في عدد من الولايات الأمريكية أبرزها العاصمة واشنطن، بدعوى السيطرة على معدلات الجريمة.